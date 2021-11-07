المشاط تبحث مع البنك الإسلامى للتنمية زيادة تمويل المشروعات الصغيرة

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع المؤسسة، وتنويع مجالات التعاون بين الجانبين، ومناقشة الملامح النهائية لبرنامج التعاون المشترك للعام المقبل، فى إطار تنفيذ رؤية الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة 2030.





وخلال اللقاء، ناقشت وزيرة التعاون الدولى، مع الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تطور التعاون مع مصر خلال العام الجارى، حيث وقعت المؤسسة مع الحكومة برنامجا بقيمة 1.1 مليار دولار فى يناير الماضى، للهيئة العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية، لكن التمويلات التى تمت إتاحتها ارتفعت إلى 2.3 مليار دولار، ما يعكس قوة العلاقات المشتركة، كما يجرى حاليا التباحث بشأن إضافة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للجهات المستفيدة من تمويلات المؤسسة خلال الفترة المقبلة، فضلا تنويع مجالات التعاون ومن بينها التمويلات المناخية، وجهود المؤسسة لتعزيز الصادرات المصرية.

وثمنت المشاط، التعاون مع المؤسسة، إحدى الجهات التابعة للبنك الإسلامى للتنمية، والجهود المشتركة التى تمت خلال الفترة الماضية وساهمت فى دفع الخطط التنموية للدولة، ودور المؤسسة فى تنشيط التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى إمكانية تعزيز التعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من خلال المنحة السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار، كما تطرقت إلى الجلسة التى من المقرر أن تعقدها الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة وشركاء التنمية ضمن قمة تمويل المناخ فى جلاسجو وأهمية مشاركة المؤسسة.

وبحثت المشاط، نتائج منصة التعاون التنسيقى المشترك التى تم عقدها بمشاركة البنك الإسلامى للتنمية والمؤسسات التابعة له، حيث أشاد الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، بالمنصة ودورها فى تجميع كافة الأطراف ذات الصلة وتعزيز التواصل بين الحكومة والمشروعات التى تسعى لتنفيذها وشركاء التنمية بما يتيح التمويلات الإنمائية والدعم الفنى.

وأثنى الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون المشترك مع الحكومة المصرية، وانفتاح المؤسسة على كافة فرص التعاون لإضفاء مزيد من التنوع على المحفظة التنموية المشتركة، لاسيما فى ظل الطفرة التنموية التى تحدث على مستوى كافة المجالات، موضحا أن المؤسسة تضع بالتعاون مع الجهات المعنية اللمسات النهائية على برنامج التعاون المشترك للفترة المقبلة، كما تبحث فى الوقت الحالى مع وزارة المالية تطوير المنصة الإلكترونية للتبادل التجارى.

ودعا المهندس هانى سنبل، وزيرة التعاون الدولى، للمشاركة فى المؤتمر الوزارى لمجلس إدارة برنامج جسور للتجارة العربية المقرر عقده بالقاهرة خلال ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على وضع سياسات جديدة لتمويل المناخ لتواكب التطورات العالمية الهادفة لمكافحة التغيرات المناخية، مضيفا أن المؤسسة تعمل عل تنمية التجارة البينية بين الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى وبلغت حجم التمويلات السنوية للمؤسسة نحو 6 مليارات دولار.

وكانت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى المؤسسات المشاركة فى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، الذى نظمته وزارة التعاون الدولى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يومى 8 و9 سبتمبر الماضى، وساهمت المؤسسة فى تنظيم ورشة عمل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز التعاون الإقليمى وتحديات التجارة الإلكترونية للقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن حجم التمويل الإجمالية من المؤسسة لمصر بلغت نحو 12.463 مليار دولار لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى.