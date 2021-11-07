القوى العاملة: تعيين 23 شابا واستخراج 600 شهادة قياس مستوى مهارة بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، 23 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ عدد المسجلين الإجمالى بها 704 شابا.





وقال الوزير: إن مديرية القوى العاملة استخرجت 600 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ11 عاملا بمبلغ 32 ألف جنيه. وتلقى الوزير تقريرا بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، والذى أوضح فيه أن المديرية خلال شهر أكتوبر الماضى، قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 297 منشأة، وتحرير إنذار لـ 149 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 165 منشأة انتهت بتحرير 41 محضر سلامة وصحة مهنية. وأوضح أنه فى مجال تفتيش العمل فتشت المديرية على 506 منشأة، وأطلقت حملات، أسفرت عن 38 محضرا للمنشآت المخالفة.

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