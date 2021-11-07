شعراوى يوجه المحافظات ببدء عمليات محاكاة لمواجهة الأمطار والسيول

جدة - نرمين السيد - وجه محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين، باستمرار رفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التى ستشهدها بعض المحافظات.





كما وجه بتحديد ومراجعة الأدوار المكلف بها مجموعات العمل للتعامل الفورى فى حالة حدوث الأمطار والسيول، وذلك من خلال القيام بإجراء العديد من عمليات محاكاة لمواجهة أى أحداث طارئة، والتأكد من مدى جاهزيتهم لتنفيذ السيناريوهات المختلفة، هذا فضلا عن استمرار التنسيق بين المحافظات والجهات المعنية للتأكد من توافر مختلف المعدات والأدوات اللازمة للتعامل السريع مع تلك الأحداث وتحديد أماكن تمركزها وإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة مع إعداد خريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر لتلك المخاطر.

وطالب شعراوى بضرورة تنسيق المحافظات مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية ووزارة الرى، مع تشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والجهات المختصة بالمحافظات إضافة إلى حصر كافة إمكانيات كل محافظة من مستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية ومهمات الإغاثة والتنسيق بين المحافظات المتجاورة لتكامل الجهود بينهم فى أى أحداث طارئة.

وشدد على ضرورة تشكيل لجان وإعداد جدول زمنى بالتنسيق مع الجهات المعنية (الصرف الصحى ومياه الشرب ومديريات الرى) للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول (مخرات السيول والبرابخ والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف والشنايش الموجودة بالأنفاق وبلاعات صرف مياه الأمطار) والعمل على جاهزيتها وتطهيرها خاصة مع بدء موسم السيول نظرا لتسريب كميات كبيرة من التراكمات داخل شبكة الصرف الصحى مع مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها.

كما شدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة مراجعة كافة الخطط التى تم وضعها خلال الفترة الماضية بين المحافظات وممثلى الوزارات والجهات المعنية بمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول وعلى رأسها وزارتى الموارد المائية والرى والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى محافظات.

وأشار إلى التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وغرف العمليات على مستوى المحافظات فى حالة سقوط الأمطار بكثافة، وتنفيذ خطط الطوارئ المتفق عليها، مع إعداد تقارير يومية تشمل مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الحدث، فضلا عن تضمينها مدى شدة الأمطار ومساراتها المتوقعة بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظات بضرورة توعية المواطنين بالمحافظات بأساليب مواجهة أخطار السيول والاجراءات المطلوب اتخاذتها فى حالة أى طوارئ، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجان من وزارة التنمية المحلية للمرور على المحافظات للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لمجابهة موسم السيول والأمطار الغزيرة.