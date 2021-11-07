وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والخدمية الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة، وتضم فى مرحلتها الأولى، الحى الحكومى الذى سيتم نقل موظفى الدولة إليه، وتشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من الأحياء السكنية، والمشروعات الفريدة التى يتم تنفيذها لأول مرة بمصر.





وأكد الوزير أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات، وجودة التنفيذ، لتخرج مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة فى أبهى صورة.

وقال وزير الإسكان: جار تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وأضاف الوزير، أنه جار أيضا تنفيذ مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، وهى أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع، ويحتوى المشروع على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادى الريفى - النادى الرياضى - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامى).

وأشار الجزار، إلى أن الحى السكنى الثالث "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ مساحته 1016 فدانا، وبه 8 مجاورات، ويضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى "سكنى مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبان للاستخدام المختلط بمنطقة الواحة بقلب الحى، بها 674 وحدة سكنية.

وأوضح الوزير، أن الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة" يتم تنفيذه طبقا لتصميم معمارى مستوحى من الطراز الفرنسى القديم ليشبه التصميمات المعمارية المنفذة بمنطقة جاردن سيتى بوسط البلد بالقاهرة، وتبلغ مساحته 885 فدانا، ويضم 174 عمارة سكنية بها 21494 وحدة سكنية، و211 مبنى سكنى مختلط، بها 513 وحدة تجارية، و107 فيلات، و134 مبنى تاون وتوين هاوس، بها 459 وحدة سكنية، كما يضم الحى جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية.