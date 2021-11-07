وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية

وأكد الوزير أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات، وجودة التنفيذ، لتخرج مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة فى أبهى صورة.
وقال وزير الإسكان: جار تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.
وأضاف الوزير، أنه جار أيضا تنفيذ مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، وهى أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع، ويحتوى المشروع على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادى الريفى - النادى الرياضى - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامى).
وأشار الجزار، إلى أن الحى السكنى الثالث "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ مساحته 1016 فدانا، وبه 8 مجاورات، ويضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى "سكنى مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبان للاستخدام المختلط بمنطقة الواحة بقلب الحى، بها 674 وحدة سكنية.
وأوضح الوزير، أن الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة" يتم تنفيذه طبقا لتصميم معمارى مستوحى من الطراز الفرنسى القديم ليشبه التصميمات المعمارية المنفذة بمنطقة جاردن سيتى بوسط البلد بالقاهرة، وتبلغ مساحته 885 فدانا، ويضم 174 عمارة سكنية بها 21494 وحدة سكنية، و211 مبنى سكنى مختلط، بها 513 وحدة تجارية، و107 فيلات، و134 مبنى تاون وتوين هاوس، بها 459 وحدة سكنية، كما يضم الحى جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.