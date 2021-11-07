رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمسؤولي شركة سيمنز خلال تفقده أجنحة معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمسئولى سينمس: سعداء بالشراكة معكم وكلي ثقة تحقيق ما تم الاتفاق عليه من مستهدفات.
وتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جناح شركة سينمس، حيث رحب به طارق حسن على رئيس شركة سينمس مصر، وتواجد في الجناح السفير الألماني في القاهرة فرانك هارتمان، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس وعدد من مسئولى الشركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي لمسئولى سيمنز: سعداء بالشراكة وكلى ثقة تحقيق ما تم الاتفاق عليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.