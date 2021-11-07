السيسي لمسئولى سيمنز: سعداء بالشراكة وكلى ثقة تحقيق ما تم الاتفاق عليه

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمسؤولي شركة سيمنز خلال تفقده أجنحة معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمسئولى سينمس: سعداء بالشراكة معكم وكلي ثقة تحقيق ما تم الاتفاق عليه من مستهدفات.

وتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جناح شركة سينمس، حيث رحب به طارق حسن على رئيس شركة سينمس مصر، وتواجد في الجناح السفير الألماني في القاهرة فرانك هارتمان، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس وعدد من مسئولى الشركة.