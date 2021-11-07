الرئيس السيسي يعرب عن قلقه لمحاولة اغتيال رئيس وزراء العراق

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أعبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن قلقه البالغ، لمحاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، فجر اليوم الأحد.
وكتب الرئيس عبد السيسي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، فجر اليوم، وإذ أدين هذه المحاولة الغاشمة أدعو الله أن يحفظه وان يتحقق الأمن والاستقرار للعراق، وشعبه، كما أدعو كافة الأطراف والقوي السياسية بالعراق، إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من اجل الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق أمال الشعب العراقى الشقيق".
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