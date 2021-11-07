/660071/رشا-أبو-شقرة-تتقدم-باقتراح-بشأن-فتح--محطة-قطار-كوبرى-الخشب

تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، باقتراح إلى المستشار حنفي جبالي، موجه لوزير النقل الفريق كامل الوزير، بشأن إعادة فتح محطة قطار كوبرى الخشب بدلا من اغلاقها وعدم استفادة السكان منها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم رشا ابو شقرة باقتراح بشأن اعادة فتح محطة كوبري الخشب

محطة قطار كوبري الخشب

وأشارت النائبة رشا ابو شقرة، عضو مجلس النواب، فى الاقتراح المقدم منها، إلى أن إعادة فتح محطة قطار كوبري الخشب لوقوف القطار عليها، وتحويل محطة كوبري الخشب إلى محطة رئيسية، يقلل من معاناة المواطنين للذهاب لمسافات طويلة، حيث أن المواطنين يعانون أثناء السفر من طول المسافة لمحطة قطار الجيزة أو رمسيسي وأكثرهم كبار السن ومعمهم متعلقاتهم الشخصية الخاصة بالسفر.

وأضافت رشا ابو شقرة، " وأيضا ينتشر بكثرة فى هذا المكان تجارة المخدرات مما يسبب تهديد للمواطنين مؤكدة أن عودة فتح محطة قطار كوبري الخشب فى هذه المنطقة يمنع كل هذا ويوفرالامان للمواطنين

قانون التخطيط العام للدولة

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ، نظر مشروع قانون التخطيط العام للدولة بعد أن تمت مناقشته خلال الفترة الماضية .

ويستهدف مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، إلى جانب تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

كما يضع مشروع القانون الجديد مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.