«بسبب اختلال عجلة القيادة»..إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بـكفر الشيخ

/660074/بسبب-اختلال-عجلة-القيادةإصابة-6-أشخاص-في-حادث-انقلاب-سيارة-نصف-نقل-بـكفر-الشيخ

شهد رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ربع نقل مما نتج عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وعلى الفور تم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلي مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بـ كفر الشيخ

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة مديرية الصحة بكفر الشيخ، إخطارا تفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق «كفر الشيخ / كوبرى 83» اتجاه بلطيم، وأتضح إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

التقرير الطبي

وأكد التقرير الطبي، إصابة كل من «هـ.م» 38سنة، مقيمة بقرية الشيخ مبارك ببلطيم، بكدمات بالجسم واليد اليمنى وسحجات واشتباه نزيف بالبطن والصدر واشتباه ما بعد الارتجاج، «وض.ع»، 35 سنة، مقيم بقرية الشيخ مبارك بلطيم، بكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، «و.أ»،47 سنة بلطيم، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، و«س.ع» 55 سنة، من بلطيم، باشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح باليد اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، و«ن.م»، 38 سنة، الشيخ مبارك، بلطيم، باشتباه كسر باليد اليسرى وكدمات وسحجات بالجسم، و«ع.م» 48 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات متعددة بالجسم.

والجدير بالذكر، وجه الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام إدارة مستشفى كفر الشيخ العام بإجراء الأشعات والفحوصات اللازمة وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم التام للشفاء.