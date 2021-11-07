بالصور.. المنتخب الوطني يجري مسحة طبية استعداداً لمباراتى أنجولا و الجابون

/660076/بالصور-المنتخب-الوطني-يجري-مسحة-طبية-استعدادا-لمباراتى--أنجولا-و-الجابون

خضع المنتخب الوطني لمسحات الطبية قبل بداية معسكره اليوم استعدادا لمباراتى أنجولا و الجابون فى الجولتين الخامسة و السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة منتخب مصر

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

يتوجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 12 من نفس الشهر في تصفيات كأس العالم 2022.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب الأنجولي يتواجد مع المنتخب المصري، في المجموعة السادسة بجانب المنتخب الليبي والمنتخب الجابوني.

تصريحات مدرب أنجولا

وقال جونسالفيس في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس 2": "منتخب مصر هو المرشح للتأهل من دور المجموعات، وبعد الفوز على أنجولا في القاهرة والفوز على ليبيا أثبتوا أنهم المرشح الأقوى".

وأضاف: "فرص تأهل أنجولا منعدمة ولكن نحن نلعب بطريقة تنافسية ونتعامل حتى نتأهل في المرات القادمة".

وأردف: "ما تغير تحت قيادة كارلوس كيروش هو الاستفادة من اللاعبين محمد صلاح ومحمد النني اللذان كان يفشلان في الخروج من إنجلترا في الفترة الماضية، فهما إضافة بشكل كبير".

وواصل: "بالإضافة إلى اللاعبين المحليين مثل أحمد فتوح، هو من اللاعبين الذين أفسحوا لأنفسهم طريقهم من منتخب الشباب إلى المنتخب الأول وأظهر قدراته على اللعب أساسيًا في منتخب مصر، وبصفة عامة أصبح هناك ثقة أكبر عند منتخب مصر".