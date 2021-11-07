وفاة وإصابة 8 أشخاص في منزل بالطالبية إثر انفجار أسطوانة غاز

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وصل مسئولي شركة الغاز إلي مكان حدوث انفجار بسبب تسرب غاز بمنزل بمنطقة الطالبية، اليوم الأحد، لغلق المحبس الرئيسي للغاز الموصل للعقار، وإجراء الصيانة اللازمة، وعلى الفور تم نقل المصابين والمتوفين إلي مستشفى الهرم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انفجار ماسورة غاز بمنطقة الطالبية

شهود العيان

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من المصابين، وأتضح أن تسرب غاز أدى إلي حدوث انفجار وحودث تصدعات وانهيار حوائط بعقارين مجاورين، وأكد شهود عيان أمام رجال المباحث، أن عدد الوفيات وصل إلي 3 أشخاص، ويجري رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وعلى الفور تم إخطار مسئولي محافظة الجيزة وحي الطالبية لإجراء معاينة للعقارين تمهيدًا لإعداد تقرير بمدى سلامتهما الإنشائية.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الطالبية، إخطارا يفيد حدوث انفجار نتيجة تسرب غاز بعقار بمنطقة الكونيسة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلي مكان الواقعة، وأكدت التحريات الأولية إلي أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وتم نقلهم إلي مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

وفي سياق أخر شهدت منطقة الحضرة بالإسكندرية، حادثا مأساوي، حيث قام شاب بقتل والديه دون أي رحمة او شفقة.

على الفور انتشرت قوات الأمن فى محيط الحادث، لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.

شاب يقتل والديه بالاسكندرية وقوات الأمن تلاحقه

وقال أحد شهود العيان إن الواقعة حدثت مساء اليوم، وتلقت قوات الأمن بلاغا بالحادث وانتشرت فى محيط المكان وإبلاغ النيابة العامة، والتى قامت بتفريغ الكاميرات وسؤال شهود العيان كما تواجدت سيارات الإسعاف لنقل الجثامين.

أمر السيد المستشار النائب العام اليوم الخميس الموافق الرابع من شهر نوفمبر الجاري بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

تفاصيل إحالة النيابة العامة قاتل الإسماعيلية لمحكمة الجنايات

كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه