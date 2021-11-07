/660080/مخالف-للقانون-وإهانة-لأبناء-سوهاج مصطفى-سالم-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-اعلان-شركة-مياة-الشرب

تقدم النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ( نائب طهطا ،طما، جهينة) بسوهاج بطلب احاطة ضد الدكتور المهندس وزير الإسكان بشأن الإعلان رقم (١) ٢٠٢١ الصادر من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والخاص بطلب قارئ ومحصل بالعمولة للعمل بالشركة، حيث تضمن بالبند رقم ٦ من شروط الاعلان ان يكون للمتقدم ضامن من العاملين بالشركة ( من غير العاملين بوظيفة محصل وقارئ بالعمولة) او ضامن من الذكور من إحدى الجهات الحكومية الأخرى.

وقد أكد النائب مصطفي سالم ان ان هذه الصيغة فيها اهانة لابناء وشباب محافظة سوهاج و بالمخالفة للقانون أيضا حيث لا يوجد في جميع القوانين المصرية المنظمة للعمل ما يفيد وجود ضامن للموظف المتعاقد مع الشركات.

مصطفى سالم يتقدم بطلب إحاطة بشأن اعلان شركة مياة الشرب

وأضاف سالم ان اي تعاقد على العمل تحكمه قواعد وقوانين ولا يحق لأي جهة مخالفتها، فضلا عن أن ذلك يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين في حالة عدم وجود ضامن من الأساس .