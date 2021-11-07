/660081/النائب-عادل-عبدالفضيل-بعد-فوزه-برئاسة-نادي-الجمارك-هدفنا-تربية-شباب-العمال-بشكل-صحيح-وسليم

عقب فوزه مجدداً برئاسة مجلس إدارة نادي الجمارك، الذي يخدم العاملين في قطاعات الجمارك والضرائب التابعة لوزارة المالية ،أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين صندوق الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك،على أن توفير الخدمات الإجتماعية والرياضية والترفيهية لألاف العمال من "الجمارك والضرائب والمالية"، يأتي في إطار خطة النادي لخدمة الأعضاء ،في ظل عملية تطوير مستمرة ينفذها أعضاء مجلس الإدارة، لتحقيق أقصى عائد استفادة ممكن من إمكانيات النادي والبنية التحتية المتميزة التي لديه،و من أجل الاستغلال الأمثل وتحقيق أعلي عائد مادي يدر بالربح على النادي، الأمر الذي يساعد على الارتقاء بالخدمات المقدمة للسادة أعضاء النادي ومرتاديه.

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس القوى العاملة بالنواب بعد فوزه برئاسة نادي الجمارك وأوضح عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم الاحد عن تثمينه لمتابعة وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي ،لعملية التطوير والنهوض بالنادي ،وهو ما يؤكد على أن وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهدا في سبيل العمل على تطوير المنظومة الرياضية في مصر، وأنها تقدم يد العون إلي كل من يرغب في ذلك، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا في الوقت الحالي بالرياضة المصرية وتربية الشباب والنشء التربية الصحية السليمة. وأعلن عبدالفضيل عن إجتماع مرتقب خلال الشهر المقبل ، لمجلس إدارة النادي لتشكيل اللجان الجديدة وإستكمال مسيرة الإنشاءات التي بدأت بحمام السباحة النصف أولمبي، وملاعب كرة القدم الخماسية،،بالإضافة إلي الملاعب المتعددة الأغراض والمبني الإداري والاجتماعي بالنادي،وإفتتاحات جديدة سوف يشهدها وزير المالية د. محمد معيط ،خلال الشهر المقبل .

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