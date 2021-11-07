/660082/برلماني-يكرم-5-مسؤولين-و11-شابا-متميزا-في-جلسة-محاكاة-لمجلس-النواب-بمنفلوط

كرم النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ أمين قطاع الأعمال لحزب مستقبل وطن فى أسيوط 11 شابا من المتميزين في جلسة محاكاة مجلس النواب التى نفذتها إدارة شباب مركز منفلوط، فضلا عن تكريم 5 مسؤولين من الشباب والرياضة في المحافظة.

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وأثنى الكحيلي على أداء المشاركين في النموذج، ووعيهم بقضايا المجتمع، معتبرا إياهم نواة جيدة للشباب المحب لوطنه، كما دار حوا عن مشكلات عدة استمع لها عضو المجلس الشيوخ وتعهد بحلها.

برلماني يكرم 5 مسؤولين و11 شابا متميزا في جلسة محاكاة لمجلس النواب بمنفلوط

وقدم عضو الشيوخ النائب مصطفى الكحيلى شهادات تقدير لمجموعة الشباب متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح والتميز في ظل اهتمام الدولة بالشباب قائلاً "أنتم تعيشون في العصر الذهبي للشباب في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب".

وأشاد المشاركون من الشباب والمسؤولين، بلقاء الكحيلي والتواصل معهم والاستماع لمشكلات الدائرة، وإقامة المسابقات وتشجيع الشباب على المشاركات السياسية.