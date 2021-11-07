/660089/سعداء-بالشراكة-معكم--الرئيس-السيسي-يؤكد-لمسئولي-شركة-سمينز-على-ثقته-فى-قدرتهم-تحقيق-الاتفاق

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمسؤولي شركة سمينز خلال تفقده أجنحة معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، مؤكدًا على سعادته بالشراكة معهم.

دوت الخليج

الرئيس السيسي لمسئولي شركة «سمينز»: سعداء بالتعاون معكم

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسؤلي شركة سمينز:" نحن سعداء بالشراكة معكم وكلي ثقة تحقيق ما تم الاتفاق عليه من مستهدفات".

جاء هذا فى سياق تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأجنحة معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر.

دور شركة سمينز فى تأسيس مؤتمر النقل الذكي

من جانبه أشار طارق حسن على رئيس شركة سينمس مصر، إلى التعاون المستمر بين الجانب المصري خاصة فى إطار توسيع الاستراتيجية المتفق عليها مع السكة الحديد، وذلك من خلال إنشاء الشركة للمشروع العملاق القطار الكهربائى السريع".

هذا وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، قد أكد أن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانىء بمختلف انواعها.