/660090/عبدالوهاب-عبدالرازق-يحيل-حقوق-المسنين-للجان-المختصة

أحال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر أعضاء مجلس النواب، بشأن حقوق المسنين إلى لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضان الاجتماعي، وهيئات مكاتب لجان الصحة والشؤون المالية والشؤون الدستورية.

وأعلن عبد الرازق خلال الجلسة العامة التي بدأت قبل قليل، إخطار رئيس حزب مستقبل وطن للمجلس، باختيار حسام الخولي ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب، ومحمد حلاوة نائبًا له، فيما أخطر حزب الوفد المجلس باختيار عبد العزيز النحاس ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

وكانت قد بدأت وقائع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحسب ما رصد دوت الخليج اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك بهدف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وتتواصل أعمال مجلس الشيوخ لمدة يومين، الأحد والإثنين بالجلسات العامة، بخلاف عقد 23 اجتماعا للجان النوعية بالمجلس، على مدار اليومين.

ويأتي مشروع قانون التخطيط العام المحال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ ، بحسب ما رصد دوت الخليج بمستهدفات واضحة تتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 - والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقعا جديدا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

ويستهدف مشروع قانون التخطيط العام الموحد، عددا من الأمور المهمة والخاصة بالتخطيط، خاصة في ظل التطورات التي شهدها علم التخطيط، كالتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

ويتضمن مشروع القانون الجديد، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، للتنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية وضمان تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية للدولة.