خالد عطية: تطبيق التذكرة الموحدة بخطوط المترو والمونوريل والقطار السريع

جدة - نرمين السيد - قدم المهندس خالد عطية رئيس شركة "ترانس اى تى" التابعة لوزارة النقل شرحا مفصلا حول تركيب البوابات الإلكترونية بمحطات القطارات على مستوى الجمهورية للتحكم والسيطرة، حيث أوضح أن إحدى الشركات التابعة للدولة فازت بتطوير 4 محطات رئيسية كمرحلة أولى وهى (القاهرة والجيزة والإسكندرية وسيدى جابر) .





جاء ذلك خلال حديثه على هامش افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، بحضور الرئيس السيسى.

وأضاف أنه على التوازى تم تكليف شركة "ترانس اى تى" بتطوير محطة دمنهور كمحطة نموذجية بمنظومة محلية الصنع بالكامل بنسبة 70%، موضحا أن المنظومة تقدم للمواطن كافة المعلومات اللازمة من حيث مواعيد القطارات والأسعار والمقاعد الخالية.

وأشار إلى أن البوابات جاهزة وتتواكب مع جميع أنظمة مرافق المواصلات كمترو وقطاع النقل العام، لافتا إلى أن البوابة الإلكترونية تتحكم فى مرور المواطن وبذلك للمحافظة على إيرادات هيئة سكك الحديد.

ونوه بأن المنظومة بالكامل جاهزة للربط مع منظومة التذكرة الموحدة وكارت النقل الذكى بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة، مضيفا أن المرحلة الأولى من التذكرة الموحدة سيتم تطبيقها فى جميع خطوط المترو والمونوريل والقطار السريع والنقل العام داخل القاهرة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق اللواء عصام عبد القادر والى أنه فى إطار توجيهات الدولة لتحويل وسائل النقل الجماعى إلى وسائل الأخضر والمستدام يتم حاليا تنفيذ مجموعة من شبكة الخطوط والوسائل الكهربائية المختلفة منها شبكة المترو.

وقال اللواء عصام عبد القادر، خلال شرحه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، إن "شبكة مترو الأنفاق تضم 5 خطوط فالأول هو (المرج/حلوان)، والخط الثانى (شبرا الخيمة/المنيب)، ويجرى حاليا تنفيذ الخط الثالث حيث تم الانتهاء من 24 كم و19 محطة، ويجرى تنفيذ أعمال القطاع الأخير من هذا الخط.

وأشار إلى أن الخط الرابع هو خط الهرم الذى يبدأ من مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، مؤكدا أنه لأول مرة تقوم 5 شركات وطنية مصرية بتنفيذ هذا القطاع.