فيديو.. السيسى: سعداء بالشراكة مع «سيمنز»

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، لمسئولى سيمنز، "سعيد بالشراكة معكم وكلى ثقة فى تحقيق ما تم الاتفاق عليه من مستهدفات"، مضيفا "هذه شراكة مميزة للغاية واعتراف بجميع الإمكانات وثقة بأننا سنحقق معا هدفنا المنشود".
وتابع الرئيس السيسى قائلا" لقد حققنا ذلك فى مجال الطاقة ولدينا الثقة أننا سنحقق ذلك فى مجال النقل.. وأمل أن التوقيتات التى تم الاتفاق عليها يتم الالتزام بها".
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