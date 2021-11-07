فيديو.. السيسى يستمع لشرح حول تطوير السكة الحديدية

ويتم حاليا التجهيز لإجراءات توقيع عقد مع الشركة الموردة لصيانة تلك العربات، وتم التأكيد خلال الشرح على أنه خلال نهاية 2021 ستكون كل العربات على خطوط السكك الحديدية إما جديدة أو مجددة.
وبالنسبة لخطوط السكك الحديدية تم تجديد 800 كيلو على المواقع المختلفة فى الخطوط بالشبكة، وعملية التجديد مستمرة بأحدث الوسائل التكنولوجية وتعتمد على الحالة الفنية للخطوط الحديدية.
وبالنسبة للإشارات يتم حاليا تطوير نظم الإشارات، حيث تم البدء بالخطوط الرئيسية التى تغطى 1900 كيلو، وتشمل إنشاء أبراج إشارات تزود بنظم حديثة تكنولوجية داخل الأبراج.
وبالنسبة للورش تم الإشارة إلى أنه تم تطوير الورش وتحسين الأجهزة والمعدات لتحسين بيئة العمل داخل الورش، وبالنسبة للعنصر البشرى فهناك معهد وردان على مساحة 150 فدانا، وتم تطوير كل المنشآت به والمناهج وتحديث المعامل، وتم تحويله من مدرسة فنية إلى معهد فنى تكنولوجى.
وخلال الشرح تم التأكيد على أن القوات المسلحة ساعدت على اختيار وتأهيل 300 مهندس و1000 فنى وسيكونوا مستقبل السكك الحديد فى مصر.
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