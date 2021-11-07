القوى العاملة: التفتيش على 124 ألف منشأة لمتابعة إجراءات كورونا الاحترازية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن التقارير الواردة من مديريات القوى العاملة أظهرت، أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية فى 124 ألفا و869 مصنعا وشركة على مدار 19 شهرا على مستوى المحافظات، والتى شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ التدابير لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا.





وقال الوزير، إن محافظة قنا جاءت فى مقدمة المحافظات بالتفتيش على 18238 منشأة، وسوهاج 10826 منشأة، والمنيا 10900، والقليوبية 7742 منشآت، والغربية 6825 منشأة، ودمياط 6961 منشأة، والشرقية 6535 منشأة، والبحيرة 6657 منشأة، والمنوفية 4208 منشأة، والأقصر 3813 منشأة، والدقهلية 3600 منشأة، ومرسى مطروح 3566 منشأة، وكفر الشيخ 3709 منشأة، والإسماعيلية 3591 منشأة، والقاهرة 3667 منشأة،، وبورسعيد 3443 منشأة، وأسيوط 3351 منشأة، والجيزة 3085 منشأة، والوادى الجديد 2145 منشأة، والبحر الأحمر 1794 منشأة. وأظهرت التقارير، أن هذه المنشآت راجعت الإجراءات الاحترازية، من تطهير دورى وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال. وأكد وزير القوى العاملة، ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطى تلك الأزمة، كما تابع الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأى تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

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