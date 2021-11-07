سيمنز: القطار الكهربائى سينقل 30 مليون شخص سنويا ويقلل مدة السفر ساعتين

جدة - نرمين السيد - أعرب طارق حسن على الرئيس التنفيذى لشركة "سيمنز موبيليتى مصر" عن فخره بتاريخ سيمنز الطويل فى مصر منذ أكثر من 120 عاما فى قطاعات النقل والصناعة والطاقة، مشيرا إلى التعاون الكبير مع السكة الحديد فى مصر، وقال إنه يتم حاليا توسيع الشراكة الاستراتيجية فى مشروع القطار الكهربائى السريع الذى تقوم بتنفيذه شركة سيمنز.





جاء ذلك خلال حديثه على هامش افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، بحضور الرئيس السيسى.

من جهته، قال مايكل بيتر الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز موبيليتى: "يشرفنا أن نكون جزءا من الخطط الطموحة لإعادة بناء جزء كبير من وسائل النقل المستقبلية، بالتعاون مع وزارة النقل".

وتابع: "أود أن أعلمك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عن حقيقة لم يتم الإبلاغ عنها بشأن هذا المشروع، وهى نقل 30 مليون شخص سنويا، فضلا عن تقليص مدة السفر من 4 ساعات إلى ساعتين، وستكون الانبعاثات أقل بنسبة 70%، ولكم ما لم يتم الإبلاغ عنه، وهو تنفيذ شبكة يبلغ طولها 1800 كيلومتر من السرعة فائقة، وبذلك مصر ستكون سادس أكبر شبكة فائقة السرعة فى العالم، بعد ألمانيا واليابان فى المرتبتين الرابعة والخامسة".

وأضاف: "اعتقد أن هذا يظهر شيئين، أولا رؤية الخطة الطموحة للغاية حتى عام 2030 لتغير البلاد، مما يظهر قوة وأهمية نظام النقل، ولكنه أيضا يظهر بشكل مثير للإعجاب كيف سيغير الحياة اليومية للكثير من المصريين".