بدء فعاليات مؤتمر دور أجهزة النيابة العامة فى مكافحة الجرائم عبر الوطنية

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أُولى فَعَاليات المؤتمر الدولى بشأن «دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام فى مكافحة الجرائم عبر الوطنية» بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، برئاسة النيابة العامة المصرية -رئيسة جمعيتى النواب العموم العرب والأفارقة-، وبالتعاون مع كلٍّ مِن المنظمةِ الدولية للهجرة ومشروع مكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعةِ نايف العربية للعلوم والتكنولوجيا.





وانعقدت أولى الاجتماعات برئاسة المستشار محمد محمود خلف، مُدير إدارتى التعاون الدولى وحقوق الإنسان بالنيابة العامة المصرية لاجتماع نقاط الاتصال بجمعية النواب العموم العرب -من ممثلى النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام أعضاء الجمعية- مع ممثلى مشروع مكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CT MENA)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ وذلك لمناقشة الإعداد لاجتماع الجمعية العمومية للسادة النواب العموم العرب، وتعزيز سبل التعاون بين نقاط الاتصال بالجمعية، وأوجه التعاون المستقبلية مع ممثلى المشروع والجامعة المذكورين.

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