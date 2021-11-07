شباب من ذهب.. يوسف بطل كونغوفو وأحمد فنان من الصغر

جدة - نرمين السيد - البداية مع عبدالله أحمد الجوهرى، الذى تألق وأبدع فى نقش لوحات فنية من الجبس على الأسقف والجدران.

عبدالله، طالب جامعى فى كلية الآداب، من قرية منزل حيان، بدأ فنه منذ نعومة أظافره، وحينما بلغ سن العاشرة من عمره ظهر بفنه للجميع لينطلق بأفكاره وتخيلاته إلى العالمية حبسما وصفه رواد السوشيال ميديا.

استطاع الشاب العشرينى التنسيق بين دراسته وهوايته، وقال: "الحمد لله عرفت أنسق وقتى بين دراستى فى المراحل المحتلفة وبين عملى.. وتعلمت الحرفة من والدى وشقيقى".

قصة أخرى، نرصدها لكم خلال السطور التالية بطلها يوسف عبدالله، صاحب الـ15 عامًا، يدرس فى الصف الأول بالثانوية العامة، اتخذ من الرياضة سبيلاً للوصول إلى العالمية.

داخل ناد يقع بمنطقة شعبية فى مدينة الزقازيق استطاع يوسف تنمية مواهبه، فى رياضة الكاراتيه حتى حصل على المركز الثالث فى بطولة العالم للأندية التى عقدت فى مصر فى الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر الجارى للشباب تحت سن الـ18.

بدأ يوسف ممارسة اللعبة منذ طفولته واحترف الكاراتيه فى سن العاشر ثم مارس لعبة الكونغوفو، وكان فى عمر 11 عاما، وحتى الآن، بالإضافة إلى الكيج بوكسنج.

شارك يوسف فى عدة بطولات "كونغوفو" من 3 على مستوى الجمهورية وحصل على المركز الأول تحت سن 16 سنة وبطولتين على مستوى محافظة الشرقية وحصل على المركز الثالث تحت سن 14 سنة.