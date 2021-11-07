السيسى يجرى اتصالا هاتفيا برئيس وزراء العراق للاطمئنان على سلامته

جدة - نرمين السيد - وتمنى له الرئيس ولشعب العراق الشقيق الأمن والاستقرار والسلام. من جانبه، أعرب رئيس وزراء العراق عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس التى تعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وسلام. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية.

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