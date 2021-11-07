الأزهر الشريف يدين محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء العراقى

جدة - نرمين السيد - أدان الأزهر الشريف بشدة محاولة اغتيال السيد مصطفى الكاظمى، رئيس مجلس الوزراء العراقى، فجر اليوم الأحد، مؤكدًا تضامنه الكامل مع العراق ووقوفه معه ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره.





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