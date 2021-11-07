«الفنية العسكرية» تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا لخريجى هندسة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه على الراغبين فى التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية الإطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية من خلال الرابط الآتى:

http://www.mtc.edu.eg/PGRegistration.aspx

على أن تكون مواعيد بدء التسجيل المشار إليها اعتباراً من يوم 15 / 11 / 2021 ولمدة شهر.

إنستجرام:

http://instagram.com/egy_army_spox/

تويتر:

https://twitter.com/EgyArmySpox

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادى فى مواكبة تطورات ومتطلبات العصر.