الأزهر يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

يدين الأزهر الشريف بشدة محاولة اغتيال السيد مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، فجر اليوم الأحد، مؤكدًا تضامنه الكامل مع العراق ووقوفه معه ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره.
ويدعو الأزهر الشريف جموع العراقيين للوحدة والتكاتف وإعلاء مصلحة العراق والوقوف في وجه أعدائه، وتفويت الفرصة على أصحاب النيَّات الخبيثة ممن لا يريدون الخير لهذا البلد العربي الكبير، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ العراق من كل مكروه وسوء، وينعم عليه بالأمن والاستقرار والرخاء.
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