الرئيس السيسي يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالا هاتفين برئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي ليطمئن علي سلامته بعد محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها فجر اليوم، متمنياً له ولشعب العراق الشقيق الامن والاستقرار والسلام.

من جانبه اعرب رئيس وزراء العراق عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من السيد الرئيس التي تعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وسلام.