برلماني بـ«الشيوخ» يطالب بتطوير حي «القنطرة البيضاء» بكفر الشيخ

كتب:وسام امين

تقدم النائب أشرف ممدوح عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ للمطالبة بتطوير حي القنطرة البيضاء أكبر المناطق الشعبية والتجمعات السكانية بمدينة ومحافظة كفر الشيخ.

وقال «عبد الونيس»، خلال المذكرة التي تقدم بها لرئيس الوزراء، إن حي القنطرة البيضاء بمدينة كفرالشيخ يعتبر من أكبر المناطق الشعبية والتجمعات السكانية بالمحافظة والتي تجاوز تعداد سكانها أكثر من 200 ألف نسمة، هذا الحي يعاني مشكلات خطيره واهمال ونقص في الخدمات حيث شهدت هذه المنطقة خلال السنوات العشر الأخيرة زحفا سكانيا رهيبا وتمت إقامة العديد من المباني العشوائية التي تفتقر إلى الخدمات اللازمة.

وأضاف تعاني الشوارع انتشار القمامة والكلاب الضالة والحشرات، خاصة بمنطقة الهيشة، وسيطرة التكاتك وعربات الكارو والباعة الجائلين على الشوارع دون حسيب ولا رقيب بالاضافة الى وجود محطة كبيرة لمحولات الكهرباء وانتشار أعمدة الضغط العالي التي تهدد حياة المواطنين.

وتابع: «تمر أسلاك الضغط العالي فوق المنازل وبجوار المدارس بالإضافة إلا أنه لا يوجد بالقنطرة البيضاء سوى مدرستين للتعليم الابتدائي فقط وهما مكدستان بالتلاميذ لا يكفيان الاستيعاب كافة التلاميذ من أبناء المنطقة وعدم وجود نقطة شرطة أو وجود نقطة إطفاء بالإضافة إلى الإهمال الذي طال سوق القنطرة والذي أصبح يعاني من انتشار القمامة والكلاب الضالة وسيطروا عليه الخارجون على القانون».

وطالب النائب أشرف عبد الونيس، بالموافقة على اتخاذ اللازم نحو النهوض بحي القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ، من خلال إقامة مجمع مدارس للتعليم العام من الابتدائي حتى الثانوي وذلك لاستيعاب الطلاب أبناء منطقة القنطرة البيضاء، وإنشاء وحدة صحية نموذجية لخدمة الأهالي، وإنشاء نقطة شرطة للحفاظ على الأمن واستقراره وكذا مكتب للأحوال المدنية ونقطة إطفاء بمنطقة القنطرة البيضاء لخدمة هذا التجمع السكني.

وطالب «عبد الونيس» -أيضاً- بإعداد الدراسات اللازمة نحو إزالة أعمدة الضغط العالي التي تهدد حياة المواطنين وتحويلها إلى كابلات أرضية حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، الاهتمام بسوق القنطرة وإعادة إعماره وإعادته للخدمة مرة أخرى، وإنشاء مكتب بريد نموذجي بالقنطرة البيضاء حيث إن المكتب القديم لا يتناسب الآن مع عدد سكان المنطقة.

كما طالب النائب أشرف عبد الونيس بالموافقة على إنشاء مكتب شهر عقاري لخدمة أهالي القنطرة البيضاء حيث إن عدد سكان المنطقة قد تجاوز الـ 200 ألف نسمة، فضلاً عن الموافقة على إنشاء منطقة خدمات حكومية تابعة للوحدة المحلية لخدمة أهالي منطقة القنطرة البيضاء.