/660094/وفد-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-يزور-مياه-سوهاج-صور

زار وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، لبحث مشروعات الدعم الفني لمياه الشرب والصرف الصحي، وكان في استقبالهم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وضم وفد الوكالة كل من لورا جونزاليزا، مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمهندس عاطف عزت عبد السيد، رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف السحى بالوكالة الأمريكية، والمهندس محمد على صبرى، نائب مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة الممول من الوكالة الأمريكية، وعدد من مسؤولي وخبراء المشروع بالمكتب الاستشاري تترا تك. وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور مياه سوهاج وقد استعرض الاجتماع الذى جمعهم اهم ما تم إنجازه من اعمال بالتعاون مع برنامج الحلول المتكاملة للمياه كما تم بحث اهم سبل الدعم خلال الفترة القادمة، و تم تفقد مقر الخط الساخن ١٢٥ والخاص باستقبال شكاوى العملاء ومركز خدمة عملاء مدينة سوهاج لتعريف الوفد بأهم الخدمات التى تقدمها الشركة لعملائها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور مياه سوهاج.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.