/660096/وأنت-مالك-علاء-مبارك-يوجه-كلمات-قاسية-إلى-إبراهيم-عيسى-بشأن-قراءة-الصيدلي-للقرآن

تجددت الانتقادات الموجهة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى خلال الساعات الماضية، حيث وجه له علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك انتقادًا حادًا على تصريح الأول بأن الأصلح أن يقوم الصيدلي بقراءة مراجع فى تخصصه بدلًا من قراءة القرآن.

دوت الخليج

علاء مبارك يهاجم إبراهيم عيسى:" وأنت مالك"

وعلق علاء مبارك على حديث إبراهيم عيسى قائلًا:" مع كل الاحترام للأستاذ إبراهيم، وانت مالك».

وقال علاء مبارك على تويتر:" ‏«الحقيقة مش فاهم إيه اللي مزعل الأستاذ إبراهيم عيسى ومعصبه لهذه الدرجة من رجل صيدلي يقرأ القرآن في الأجزخانة».

انتقادات حادة موجهة إلى إبراهيم عيسى

وأكد علاء مبارك فى تعليقه على أن هذا الموضوع لا يستحق كل هذه الدوشة على حد وصفه، مضيفًا:" الحقيقة كلام غريب جداً الرجل يقرأ قرآنا أو يصلي هو حر وشيء جميل طالما لا يقصر في عمله".

وأختتم علاء مبارك حديثه قائلًا:" مع كل الاحترام للأستاذ إبراهيم، وانت مالك".

هذا وكان الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى قد وجه انتقادًا لمنهج التعليم العالي بشكل عام، حيث شدد على أنه من الضرورى أن يقراء الصيدلي فى تخصصه بدلًا من قراءة القرآن الكريم وهو ما قوبل بانتقادات حادة من قبل عدد من الإعلاميين.

وفى وقت سابق قد أشار الشيخ أسامة الأزهري إلى أننا ما بين نقاضين أحدهما يفهم القرآن الكريم ويقوم بتأويل آياته وآخر يحث على عدم حفظه وقراءته.