/660110/طفرة-هائلة-فى-منظومة-النقل-واستخراج-أول-كارت-موحد-ذكي-يحمل-أسم الرئيس

لا تزال منظومة النقل تشهد فى الوقت الحالي، حالة من التطوير والتحديث الشامل على المستويات كافة بدءًا من تدشين محطات القطار الكهربائي، وأيضًا اقتراب العمل مونوريل العاصمة، والذى يربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر.

دوت الخليج استخراج أول كارت موحد ذكي يحمل اسم الرئيس وخلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، جرى استعراض منظومة النقل الذكي ضمن خطة وزارة النقل الحالية من خلال استخدام الكارت الموحد لاستخدام كل وسائل النقل. طفرة هائلة فى منظومة النقل ووفقًا لما تم الإشارة إليه من قبل وزير النقل، الفريق كامل الوزير، فإنه قد جرى إجراء تجربة استخدام أول كارت ذكي يحمل اسم الرئيس السيسي، والذى تم وضعه على البوابة الإلكترونية، ولتظهر بيانات الرئيس على الشاشة، والذى يساهم بدوره فى تحديث منظومة النقل والسكة الحديد والمترو.

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