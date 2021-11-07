30 عام.. عم مسعد أقدم صنايعي رخام في البحيرة «صور»

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تعتبر صناعة الرخام من الصناعات التي تلقي قبولا لدي الجميع، والتي تستخدم في العديد من الاعمال مثل وجهات المنازل والمطابخ والاسطح و الارضيات، ووجهات المولات والمحلات والتي تدخل في عدد من الأغراض الاخرة مثل التجميل والديكورات في الأرضيات وعلى الجدران وغيرها من أمور تجعل الناس منبهرين بالشكل الجمالي لتشكيل الرخام ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

من داخل ورشة عم مسعد لتصنيع الرخام بمحافظة البحيرة "دوت الخليج" ترصد مراحل تصنيع و تشكيل الرخام، يقول مسعد العطا صاحب ورشة تصنيع الرخام و الجرانيت، اعمل في صناعة الرخام منذ 30 عام ، إلا أنها صناعة متميزة، وتوجد الكثير من الورش الخاصة بصناعة الرخام في محافظة البحيرة والتي تعتبر من المحافظات الأكثر استخداما لإعمال الرخام.

30 عام.. عم مسعد أقدم صنايعي رخام في البحيرة

وأضاف عم مسعد، يأتي الرخام من منطقة شق التعبان ، وهي المنطقة الأشهر لصناعة الرخام والجرانيت في مصر بجميع انواعة، يأتى منها الرخام على شكل ألواح كبيرة وتحتاج إلى التقطيع بالمنشار فنقوم بتقطيعة ، ولكن لا بد من بل الرخام بالماء حتى يسهل عملية التقطيع، ويمر الرخام بعدة مراحل للحصول عل شكله النهائي، مثل عملية الغسيل والجلي لظهور الشكل الجمالي المزغرف للرخام.

وبعد مرحلة الجلي، تبدأ مرحلة التشطيب وهي عملية تقطيع وتلميع الرخام بحسب المقاسات والأشكال المطلوبة ليخرج بشكله النهائي وجاهز للتركيب.

وأشار عم مسعد ان عملية تصنيع الرخام اصبحت تتراجع هذه الأيام وتواجه صعوبات كثيرة، تختلف عن الماضي لكثرة الممارثين في هذه المهنة، والتي لم تنجو من تداعيات فيروس كورونا، مطالبا بتسهيل عملية الإقراض لإصحاب الورش لكي نستطيع من اعمال التطوير، وتوفير المنتج والمعدات الحديثة داخل الورش.