/660116/26-جنيه-للكيلو-والبيض-40-جنيه-للكرتونة-تعرف-على-أسعار-الدواجن-اليوم

رصد موقع دوت الخليج أسعار بورصة الدواجن الرئيسية وذلك اعتبار من اليوم الاحد الموافق 7 نوفمبر، ويأتي ذلك وفقا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

دوت الخليج أسعار الدواجن اليوم ونستعرض في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021 وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 26 و27 جنيه للكيلو والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 20 و21 جنيها للكيلو والدواجن الساسو بين 35 و36 جنيها للكيلو وسجل البيض الأبيض سعرا يتراوح بين 40 و41 جنيه للكرتونة والبيض الأحمر بين 41 و42 جنيه للكرتونة والبيض البلدي بين 54 و55 جنيهًا للكرتونة أسعار الكتاكيت اليوم الأحد وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 9 و9.25 جنيه والكتكوت "ساسو" بين 5.50 و5.75 جنيه والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه

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