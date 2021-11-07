«بسبب الشبورة»..إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس في الشرقية

/660097/بسبب-الشبورةإصابة 9-أشخاص-في حادث-انقلاب-أتوبيس-في-الشرقية

شهد طريق هرية الجديد، إصابة 9 أشخاص بسحجات وكدمات في حادث انقلاب أتوبيس 26 راكب، بمحافظة الشرقية، وذلك بسبب الشبورة المائية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى الزقازيق الجامعى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 9 أشخاص بسحجات وكدمات في حادث انقلاب أتوبيس 26 راكب في الشرقية

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق هرية الجديد أمام مقابر كفر عبد العزيز، انتقلت الأجهزة إلى مكان الحادث.

التحريات الأولية

وأتضح من التحريات الأولية، انقلاب أتوبيس 26 راكبا بسبب الشبورة المائية، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بسحجات وكدمات تم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية، وجارى تحرير محضر بالواقعة، ورفع أثار الحادث من الطريق.

وفي سياق أخر شهدت قرية القواسم مركز كفر صقر، وفاة طفل، إثر حادث دهس جرار زراعى، وتم التحفظ على جثته بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بكفر صقر، برئاسة أحمد عبد الخالق، مدير النيابة.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إشارة من مستشفي كفر صقر المركزى بوصول« ع ع ج » جثة هامدة، مقيم دائرة المركز إثر حادث دهس جرار زراعي، وأتضح أثناء لعب الطفل أمام المنزل صدمه الجرار وتوفى بالحال، وعلى الفور تم نقل الطفل بمعرفة الأهالى إلي مستشفى كفر صقر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.