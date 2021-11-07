/660102/تامر-عبد-الحميد-يكشف-المرشحين-لتولي-منصب-المدرب-العام-في-جهاز-كارتيرون

أنتهت مباراة الأهلي والزمالك ، بفوز القلعة الحمراء بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي أقيم بينهم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”: عبد الحميد بسيوني أقوي المرشحين لتولي منصب المدرب العام في جهاز كارتيرون.. لخبراته الكبيرة كمديرا فنيا في الدوري الممتاز ولأنه يستطيع ملئ الفراغ في حالة رحيل كارتيرون المفاجئ فضلا عن أنه أحد أبناء الزمالك المخلصين. شااااابووووو لجنة لبيب”.

وأحرز الزمالك الـ3 أهداف في الشوط الثاني دليل على تغير أدائه خلاله، وكان هذا بعد إجراء الفريق عدة تغيرات أهماها دخول مصطفى فتحي الذي صنع الفارق مع الأبيض ونقل الفريق للوضع الهجومي بعدما كان غائب خلال الشوط الأول.

وبهذا الفوز أرتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة رقم 9 متصدراً جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس

تشكيل الزمالك أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي الونش ، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح .

الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومصطفى فتحي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيف الدين الجزيري.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك:

محمد الشناوي

معلول - بانون - أيمن أشرف - أكرم السولية - ديانج - حمدي فتحي أفشة - محمد شريف - بيرسي تاو