/660105/النائب-مجدى-ملك-عن-مؤتمر-التحول-للنقل-الأخضر-إعلان-واستكمال-لمسيرة-التحديث-والتطوير

ثمن النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمحلس النواب، افتتاح الرئيس عيد الفتاح السيسى اليوم، لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب مجدي ملك على افتتاح معرض النقل الذكى واللوجيستي

معرض النقل الزكي

واكد، البرلمانى، فى تصريح خاص لـ " دوت الخليج"، ان انطلاق فاعليات الدورة الرابعة للمعرض والمؤتمر، يأتى مواكبا لما تشهده الدولة المصرية من واقع الانجازات العملاقه التى نراها على ارض الواقع خلال السنوات السبع الاخيره فى تطوير وتحديث وانشاء بنية تحتية لحل المشاكل القديمة وانشاء شبكة جديدة تؤسس للجمهورية الحديثة بطرق بمثابة شرايين حياه للتنميه والاستثمار والمدن الجديده وتطوير مرفق السكه الحديد وانشاء القطار الكهربائي والمونوريل والموانى وميكنه ورقمنه الخدمات بما يتوافق مع التطور العالمى الهائل فى هذه القطاعات.

المشروعات القومية

وأضاف. عضو لجنة الزراعة. ان هذا المعرض فى نسخته الرابعه هو اعلان واستكمال لمسيرة التحديث والتطوير التى لم تنتهى بعد فى مصر التى تنطلق بقوة رغم التحديات التى يمر بها العالم بشكل عام والتحديات التى مرت بمصر بشكل خاص خلال السنوات العشر الأخيرة .

هذا وقد بدأت منذ قليل، جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتفقد الأجهزة والمعدات الجديدة والمشاركة في معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الذكى، واستمع الرئيس السيسي إلى آليات عمل المعدات والأجهزة الجديدة في قطاع النقل والمواصلات.