ملكة جمال تونس ومقيمة في دبي.. معلومات حول معجبة عمرو دياب الغامضة

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تصدرت صورة الفتاة التونسية أميرة بو ربيع مع الهضبة عمرو دياب، داخل كواليس حفله الغنائي في «إكسبو دبي» السوشيال ميديا، والتى تحولت إلى تريند منصات مواقع التواصل الاجتماعى«فيس بوك وتوتير».

دوت الخليج يكشف هوية المعجبة الغامضة للهضبة عمرو دياب في حفله بدبي.

معجبة عمرو دياب تكشف عن جنسيتها

كشفت أميرة بو ربيع عن هويتها خلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي» قائلة: "أنا الفتاة الخفية من Expo دبي 2020،أنا تونسية الجنسية كما هو واضح من اللهجة، واسمي أميرة".

وتابعت: "أنا سوبر فان لعمرو دياب، ومقيمة في دبي، كنت مع محبي عمرو دياب ومتوقعتش التريند، ولما صار كان حلو.. كان كل همي آخد سيلفي مع عمرو دياب، وما كنت عارفة إني في كاميرا، نظرتي كانت صادقة تعكس إنسان شاف حلم حياته وجها لوجه"

معجبة عمرو دياب تحصد لقب ملكة جمال تونس

واستطردت: "بادلني النظرات ورجع كمل حواره، كنت ملكة جمال جامعات تونس من 10 سنوات، وعملت بعض الإعلانات، حبوا يدخلوني مجال التمثيل لكن كنت مركزة على تعليمي، لو الآن جاتلي الفرصة منرفضهاش".

لقاء معجبة عمرو دياب مع ET بالعربي

واختتمت حديثها قائلة: "أغنية "إنت الحظ" كلمة قوية أحسها تعبر عن المشهد اللي صار تريند و مع احترامي لكل المغنين، أنا ما أسمع غير عمرو دياب في السيارة والبيت وكل مكان، اللي تفسده الحياة يصلحه عمرو دياب".

عمرو دياب يحقق نجاحًا واسعًا بأغنية رايقة

على الصعيد الآخر، يواصل الهضبة عمرو دياب تحقيق نجاحاته المعتادة بطرح أحدث أغانيه والتي كان أخرهم «رايقة» من ألبومه الجديد عيشني والتي تصدرت تريند تويتر منذ الساعة الأولى.

وتصدرت أغنية «رايقة» تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بدولة الإمارات، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو الأتي: “شوفي إزاي جميلة وأنت كده رايقة، وبتحلوي حتى لو متضايقة، يا نجمة مسكت فيها، وأنا مستقتل عليها، سيبي ضحكتك عليكي، عليكي لايقة عليكي لايقة، آه يا نور حياتي مفيكيش غلطة، والضحكة الحلوة ديا قولي بتخبيها لمين، والنبي خليها مجاملة، طب نصها مش لازم كاملة، من يوم ما ظهرتي، وعاملة قلق للحلوين.

عمرو دياب يطرح حلو التغيير

وطرح النجم عمرو دياب منذ فترة أغنيته الجديدة «حلو التغيير» من ألبومه «عيشني»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما، وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.

وكان قد تصدر برومو أغنية "حلو التغيير" للنجم الكبير عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحه بساعات قليلة.