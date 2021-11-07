/660108/تفاصيل-جديدة-في-حريق-داخل-سيارة-ملاكي-أعلى-الطريق-الدائري

شهد الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلي مدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأحد، اشتعال النيران في سيارة ملاكي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اشتعال النيران في سيارة ملاكي أعلى الدائري باتجاه أكتوبر

ظهور كثافات مرورية

مما أسفر عن ظهور كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري، بسبب النيران المشتعلة في السيارة، حيث ظهر شلل في حركة السيارات في الاتجاه من محور صفط وصولا إلى مناطق الهرم ومدينة 6 أكتوبر.

تفاصيل الحريق

تعود تفاصيل الحريق عندما تلقى رئيس غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة باندلاع النيران في سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري، انتقلت على الفور سيارة إطفاء إلى المكان، للسيطرة على الحريق، وفرض رجال المرور كردونًا أمنيا بمحيط الحريق لحين الانتهاء من إخماد النيران.

وفي سياق أخر شهد طريق هرية الجديد، إصابة 9 أشخاص بسحجات وكدمات في حادث انقلاب أتوبيس 26 راكب، بمحافظة الشرقية، وذلك بسبب الشبورة المائية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى الزقازيق الجامعى.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق هرية الجديد أمام مقابر كفر عبد العزيز، انتقلت الأجهزة إلى مكان الحادث.

التحريات الأولية

وأتضح من التحريات الأولية، انقلاب أتوبيس 26 راكبا بسبب الشبورة المائية، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بسحجات وكدمات تم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية، وجارى تحرير محضر بالواقعة، ورفع أثار الحادث من الطريق.