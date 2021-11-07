/660109/من-هو-المسن-المعوز-الذي-كفل-له-القانون-معاش-لرعايته

أحال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر أعضاء مجلس النواب، بشأن حقوق المسنين إلى لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضان الاجتماعي، وهيئات مكاتب لجان الصحة والشؤون المالية والشؤون الدستورية.

أحال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر أعضاء مجلس النواب، بشأن حقوق المسنين إلى لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضان الاجتماعي، وهيئات مكاتب لجان الصحة والشؤون المالية والشؤون الدستورية.

أهداف قانون حقوق المسنين بعد إحالته للجان المختصة

ويهدف هذا القانون إلي حماية ودعم حقوق المسنين ، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها ، والعمل علي تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم .

وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخـر .

وتضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالإتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر ، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها .

خدمات للمسنين بالقانون الجديد

واستكمالا لاعطاء هذه الفئة العديد من الامتيازات اعظى مشروع القانون للمسن العجوز الحق في الحصول على معاش له أو للمكلف برعايته، بعد إجراء البحث الاجتماعى المعتمد على المؤشرات ووفق معايير الاستحقاق التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى للمعاش المسن المعوز ويعرض القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره واتخاذ ما يراه مناسبا.

وتصدر وزارة التضامن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعى بطاقة تتيح له الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام القانون.

المسن المعوز

وحسب تعريق القانون للمسن المعوز، فهو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو من يعول بشكل كليا أو جزءيا ما يؤمنه الشخص العادي من الحد الادنى من الاحتياجات الاساسية للحياة.