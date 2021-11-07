/660115/برلماني-قانون-التخطيط-العام-يمثل-أهمية-كبري-وتحقيق-اللامركزية-ونقل-السلطات

أعلن النائب ناجح جلال عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة ، مشيرا إلى أنه يمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.

دوت الخليج

وعدد النائب ناجح جلال فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال جلال أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.