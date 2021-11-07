صرف إعانات لأسر المتوفين والمصابين بحادث انفجار أسطوانة غاز بالعمرانية

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الجيزة أحمد راشد، مديرية التضامن الاجتماعى بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة والإعانات الفورية لاسر المتوفين والمصابين فى حادث انفجارأسطوانة غاز بعقار بشارع السيد أحمد بمنطقة داير الناحية بحى العمرانية، والوقوف بجانبهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.





كما كلف المحافظ، حى العمرانية ولجنة المنشأت الآيلة للسقوط بمعاينة العقارات المجاورة للعقار المتأثر بالحادث للتأكد من السلامة الإنشائية لهم حفاظاً على سلامة المواطنين. ونعى راشد، وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، المتوفين فى الحادث، وتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرهم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم حتى تمام شفائهم.

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