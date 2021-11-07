الحكومة: لا صحة لنقص السلع والمنتجات الزراعية فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود أى نقص فى السلع أو المنتجات الزراعية بأى من الأسواق على مستوى الجمهورية، مشددة على توافر كافة السلع والمنتجات الزراعية بما فيها الخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم وغيرها من السلع الغذائية الزراعية بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية دون وجود نقص بأى منها، مع انتظام ضخ كميات إضافية منها لزيادة المعروض، وضمان استقرار أسعارها.

وأوضحت وزارة الزراعة، أنه يتم تنفيذ خطة محكمة للزراعة فى مصر تشمل اتباع آليات جديدة؛ لضمان توفير كافة المحاصيل الزراعية، خاصة فى ظل التغيرات المناخية التى تواجهها دول العالم وتقلل من إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية، وذلك من خلال الاهتمام بالتوسع الرأسى برفع إنتاجية المحاصيل الزراعية جنبا إلى جنب مع التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، وأيضا مشروع الصوب الزراعية، الذى يعتمد على الزراعة الحديثة؛ ما يوفر المنتجات، بالإضافة إلى زيادة المعروض منها للحفاظ على استقرار أسعارها بالأسواق.

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