السيسى يصدق لوزير البترول للبحث فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية

جدة - نرمين السيد - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 133 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الودى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية





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