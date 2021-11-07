وزير الاتصالات يشهد تخريج منحة التدريب على تطوير التكنولوجيات المساعدة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حفل تخرج منحة التدريب الصيفى على تطوير التكنولوجيات المساعدة والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الاعاقة بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس؛ وذلك فى إطار حرص الوزارة على دعم البحث والتطوير فى مجال التكنولوجيات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع.





حضر فعاليات الحفل الدكتور عبدالمنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة وأعضاء من المجلس التنفيذى بالأكاديمية، والدكتور محمد البحيرى مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس IHUB، والدكتور ضياء خليل عميد كلية هندسة بجامعة عين شمس الأسبق والمشرف العام على مركز الابتكار، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعتى القاهرة وعين شمس وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الحفل؛ أكد طلعت على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أحد أهم القطاعات التى تتفوق فى مجال إبداع ريادة الأعمال حيث استطاع جذب استثمارات فى الشركات الناشئة خلال الأرباع الثلاث الأولى من العام الحالى بنحو 390 مليون دولار مقارنة بقيمة 190 مليون دولار فى العام الماضى أى بما يعادل الضعف كما أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة الاستثمارات نحو 400 مليون دولار مع نهاية العام الحالى؛ وهو ما يعد مؤشرا لقدرة القطاع على الفكر الخلاق وتطويع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمجابهة التحديات التى يواجهها المجتمع، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرصت على إنشاء أكاديمية للبحث والتطوير فى التكنولوجيات المساعدة انطلاقا من رؤيتها بأهمية دعم الفكر الابتكارى لتمكين متحدى الإعاقة.

وأضاف طلعت أن هذا المحفل يكرس رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أن بناء مصر الرقمية لا يقتصر على وزارة بعينها ولكنها نتاج تعاون وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة وكافة عناصر المجتمع المعلوماتى حيث يضم المحفل كلا من الوزارة ممثلة للقطاع الحكومى، وجامعة عين شمس ممثلة للمجتمع الأكاديمى، وشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشباب المبدع القادر على تطويع تكنولوجيا المعلومات لتطوير حلول مبتكرة تقدم قيمة مضافة؛ مشيرا إلى أن نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرتبط بقدرته على تطويع مختلف التقنيات لخدمة المجتمع لاسيما أهالينا من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى ختام كلمته أعرب وزير الاتصالات عن تطلعه إلى تحويل هذه الافكار الواعدة التى قدمها الشباب خريجى المنحة إلى منتجات لخدمة الحياة العملية اليومية لذوى القدرات الخاصة؛ مؤكدا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تشجيع الابتكار التكنولوجى الذى يعد أحد أهم محاور استراتيجيتها والتى يتم من خلالها تطويع التكنولوجيا المساعدة لتمكين متحدى الإعاقة وكذلك العمل على تحقيق ريادة إقليمية ودولية فى هذا المجال.

وشمل التدريب خمسة مسارات وهى تطبيقات المحمول، وتطوير المواقع، والذكاء الاصطناعى، وانترنت الاشياء، والحوسبة السحابية.

وتضمن الحفل تخرج ما يقرب من 100 متدرب من طلاب الجامعات وحديثى التخرج من كليات الهندسة وعلوم الحاسب من مختلف المحافظات من المنحة، وكذلك تم استعراض نموذجين ملهمين فى مجال التكنولوجيا المساعدة ضمن برنامج مسرعات الأعمال بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة.

وكرم وزير الاتصالات أفضل المشروعات التى نفذها خريجى المنحة فى مجال التكنولوجيات المساعدة، حيث فاز بالمركز الأول فريق "Alpha" والذى قدم مشروع لمنصة للتوظيف تهدف إلى خلق حلقة وصل بين متحدى الإعاقة وأصحاب الأعمال وتتضمن المنصة آليات لمساعدة المكفوفين فى التعامل مع المنصة وكذلك لذوى الهمم ممن لديهم إعاقة حركية فى اليد.

وفاز بالمركز الثانى فريق “Overflow” والذى قدم مشروع لجهاز يساعد ذوى الهمم ممن لديهم إعاقة فى اليد على استخدام الكمبيوتر بدون مساعدة من خلال حركات بالرأس؛ وفاز بالمركز الثالث فريق “Terminators” والذى قدم حل مبتكر لمرضى الشلل الرباعى من خلال كرسى متحرك يتم التحكم فيه بحركة العين.

كما فاز بجائزة الذكاء الاصطناعى فريق “Beavergeeks” وقدم مشروع يهدف إلى تسهيل التواصل بين الصم وضعاف السمع باستخدام الذكاء الاصطناعى من خلال استقبال لغة الإشارة وتحويلها إلى نص مكتوب والعكس.