علاء مبارك يرد على إبراهيم عيسي بعد تصريحات «الصيدلي والقرآن»

رد علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى بشأن قراءة الصيدلي قرانأ أثناء ساعات العمل
وكتب علاء مبارك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحقيقة مش فاهم ايه اللي مزعل الأستاذ إبراهيم عيسى ومعصبه لهذه الدرجة من رجل صيدلي يقرأ القرآن في الأجزخانة».
وتابع: «هل ده موضوع يستحق كل هذه الدوشة، الحقيقة كلام غريب جدا، الرجل يقرأ قرأن أو يصلي هو حر، وشئ جميل طالما لا يقصر في عمله»
واختتم علاء مبارك تدوينته حيث قال: «مع كل الاحترام للأستاذ إبراهيم، وأنت مالك».
وكانت قد أثارت تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامجه «حديث القاهرة» الذي يقدمه عبر قناة «القاهرة والناس» حول منظومة التعليم العالي في مصر، وعن ما وصفها بـ«مواجهة الفكر المتطرف»، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال:«ليه أدخل أجزخانة ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية»
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