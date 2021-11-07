الحكومة تنفى نقص السلع والمنتجات الزراعية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نقص السلع والمنتجات الزراعية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في السلع أو المنتجات الزراعية بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على توافر كافة السلع والمنتجات الزراعية بما فيها الخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم وغيرها من السلع الغذائية الزراعية بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية دون وجود نقص بأي منها، مع انتظام ضخ كميات إضافية منها لزيادة المعروض، ولضمان استقرار أسعارها.

وفي سياق متصل، يتم تنفيذ خطة محكمة للزراعة في مصر تشمل اتباع آليات جديدة؛ لضمان توفير كافة المحاصيل الزراعية، خاصةً في ظل التغيرات المناخية التي تواجهها دول العالم وتقلل من إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية، وذلك من خلال الاهتمام بالتوسع الرأسي برفع إنتاجية المحاصيل الزراعية جنبًا إلى جنب مع التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، وأيضاً مشروع الصوب الزراعية، الذي يعتمد على الزراعة الحديثة؛ مما يوفر المنتجات، بالإضافة إلى زيادة المعروض منها للحفاظ على استقرار أسعارها بالأسواق.

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