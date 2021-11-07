عوض تاج الدين: اكتشاف أمراض الضغط والسكر مبكرا يقى المريض من مضاعفات...

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقائية، إن المبادرات الرئاسية الصحية وإطلاق وزارة الصحة لـ 8 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات هامة للغاية، حيث أنها ترفع معاناة شديدة عن المواطنين فى جميع التخصصات الطبية، فإذا كان أى مواطن يعانى من أى مشكلة صحية ضمن هذه التخصصات يتم تشخيصه وعلاجه فى الحال.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن هناك حالات مرضية لم تكن تعلن إن لديها بعض الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، لذلك اكتشاف هذه الأمراض فى مرحلة مبكرة يقى المريض من مضاعفات خطيرة للغاية.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أنه فى كثير من الأحيان المريض لا يكتشف إن لديه أمراض الضغط والسكر، إلا فى مرحلة متأخرة، مؤكدا على إن أكثر سبب لحدوث المضاعفات الناتجة عن الجهاز الدورى مثل القلب والأوعية الدموية والكلى هو الضغط والسكر.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقائية، إن معظم حالات الفشل الكلوى يكون سببها ضغط أو سكر غير منتظمين، أو عدم تلقى المريض للعلاج المضبوط.