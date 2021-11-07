مدبولى يصدر قرارا بترشيد الإنفاق الاستثمارى بخطة التنمية لمدة 6 أشهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار بترشيد الإنفاق الاستثمارى فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2021/2022، للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل استمرار جائحة كورونا لمدة 6 أشهر . وتضمن القرار أن يستمر العمل بالضوابط الخاصة بترشيد اعتمادات بندى وسائل النقل والانتقال، وأن تصدر وزيرة التخطيط ما يلزم لتنفيذ هذا القرار .

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