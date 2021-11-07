/660120/الرئيس-السيسي-يجري-اتصالاهاتفيا-بالكاظمي-للإطمئنان-علي-سلامته-بعد-محاولة-الاغتيال-الآثمة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، ليطمئن علي سلامته بعد محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها فجر اليوم، متمنياً له ولشعب العراق الشقيق الامن والاستقرار والسلام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الاتصال الهاتفي للرئيس السيسي برئيس الوزراء العراقي

محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي

من جانبه اعرب رئيس وزراء العراق عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، التي تعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وسلام.

هذا و افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعايته.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانىء بمختلف انواعها، كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل وكذلك التعرف علي الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالإعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة.

هذا وأعربت جمهورية مصر العربية، اليوم ٧ نوفمبر الجاري، بأشد العبارات عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي.