بالصور..انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي بشأن مكافحة الجرائم عبر الوطنية

/660113/بالصورانطلاق-فعاليات-المؤتمر الدولي-بشأن-مكافحة-الجرائم-عبر-الوطنية

بدء أولى فعاليات المؤتمر الدولي بشأن «دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية»، اليوم الأحد، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، برئاسة النيابة العامة المصرية - رئيسة جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انطلاق المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية

وبالتعاون مع كل من المنظمةِ الدولية للهجرة ومشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعةِ نايف العربية للعلوم والتكنولوجيا.

سبل التعاون بين نقاط الاتصال بالجمعية

وانعقدت أولى الاجتماعات برئاسة المستشار محمد محمود خلف مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة المصرية لاجتماع نقاط الاتصال بجمعية النواب العموم العرب -من ممثلي النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام أعضاء الجمعية، مع ممثلي مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CT MENA)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ وذلك لمناقشة الإعداد لاجتماع الجمعية العمومية للنواب العموم العرب، وتعزيز سبل التعاون بين نقاط الاتصال بالجمعية، وأوجه التعاون المستقبلية مع ممثلي المشروع والجامعة المذكورين.

قيادات النيابة العامة المصرية

والجدير بالذكر أن قد استقبل المستشار حمادة الصاوي النائب العام ولفيف من قيادات النيابة العامة المصرية، على مدار الجمعة والخميس الماضيين نخبة من النواب العموم العرب والأفارقة والوفود المشاركة بالمؤتمر بمطار القاهرة الدولي، على خلفية حضورهم المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية

المستشار حمادة الصاوي

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام في يونيو الماضي الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة عبر تقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد، وجاء الاجتماع لبحث إدارة شؤون الجمعية ومناقشة التحديات التي واجهت هيئات الادعاء في الدول الإفريقية في ظل جائحة كورونا، وافتتاح ورشة عمل حول «مكافحة الجرائم ذات الصلة بالهجرة وغيرها من الجرائم المنظمة عبر الوطنية» التي تعقدها النيابة العامة المصرية في ظل رئاستها للجمعية.

وأشار النائب العام آنذاك إلى سعي النيابة العامة منذ انتخابها رئيسًا للجمعية إلى إيجاد مصادر لتمويل أنشطتها كشراكات مع مؤسسات إقليمية ودولية لرفع الكفاءة الفنية لأعضاء هيئات الادعاء بإفريقيا.